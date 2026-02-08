எந்த கூட்டணியும் செட் ஆகவில்லை: நட்டாற்றில் விடப்பட்டார்களா ஓபிஎஸ், பிரேமலதா மற்றும் ராமதாஸ்?

தமிழக அரசியல் களம் தேர்தல் ஜுரத்தில் தகித்து வரும் வேளையில், முக்கிய அரசியல் தலைவர்களான ஓ. பன்னீர்செல்வம், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆகியோரின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் கேள்விக்குறியாகி உள்ளன. பெரிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பதில் இழுபறி நீடிப்பதால், இவர்கள் அரசியல் ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்களா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.
ஓபிஎஸ் தரப்பு பாஜக கூட்டணியை நம்பியிருந்த நிலையில், அங்கு தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அங்கீகாரம் பெறுவதில் சிக்கல்கள் நீடிக்கின்றன. மறுபுறம், தேமுதிக மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகள் தங்களின் செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன.
திராவிடக் கட்சிகள் தங்களின் கூட்டணிகளை பலப்படுத்தி வரும் நிலையில், இந்த இடைநிலை தலைவர்கள் இன்னும் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ முடிவையும் எட்ட முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். ஒருவேளை பெரிய கட்சிகள் இவர்களை கைகழுவினால், இவர்கள் மூன்றாவது அணி அமைக்க நேரிடும் அல்லது தனித்து போட்டியிட வேண்டிய சூழல் உருவாகும்.
இதனால் இவர்களின் அரசியல் எதிர்காலம் தற்போது ஒரு இக்கட்டான நிலையில் ஊசலாடிக்கொண்டிருக்கிறது.