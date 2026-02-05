முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்யை இன்னும் அடிக்கவே ஆரம்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலை ஆவேசம்..!

Advertiesment
annamalai vijay

Siva

, வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (07:55 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில மாநாட்டில், திமுகவை மட்டுமின்றி அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியையும் நடிகர் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். விஜய்யும் அவரது கட்சியினரும் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தால், தாமும் மிக மோசமாக பதிலடி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
"நான் இன்னும் அடிக்க ஆரம்பிக்கவே இல்லை; நாகரிகமான அரசியலை செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறேன். இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை வைத்துக்கொண்டு மோதலை உருவாக்க நினைத்தால், அதைவிட சிறப்பாக பதிலடி கொடுக்க எனக்கு தெரியும்" என அண்ணாமலை பேசியுள்ளார். 
 
அரசியலில் நாகரிகம் முக்கியம் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர், விஜய் தனது அரசியல் பாணியை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். விஜய்யின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் பாஜகவை நோக்கியே இருந்தால், அண்ணாமலை நேரடியாக களமிறங்கி பதிலடி கொடுப்பார் என்பதால் தமிழக அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஒரு கோடியை தாண்டிய புற்றுநோய்.. சென்னையில் தான் மிக அதிகம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos