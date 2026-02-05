விஜய்யை இன்னும் அடிக்கவே ஆரம்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலை ஆவேசம்..!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில மாநாட்டில், திமுகவை மட்டுமின்றி அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியையும் நடிகர் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். விஜய்யும் அவரது கட்சியினரும் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தால், தாமும் மிக மோசமாக பதிலடி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"நான் இன்னும் அடிக்க ஆரம்பிக்கவே இல்லை; நாகரிகமான அரசியலை செய்ய வேண்டும் என நினைக்கிறேன். இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை வைத்துக்கொண்டு மோதலை உருவாக்க நினைத்தால், அதைவிட சிறப்பாக பதிலடி கொடுக்க எனக்கு தெரியும்" என அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.
அரசியலில் நாகரிகம் முக்கியம் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர், விஜய் தனது அரசியல் பாணியை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். விஜய்யின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் பாஜகவை நோக்கியே இருந்தால், அண்ணாமலை நேரடியாக களமிறங்கி பதிலடி கொடுப்பார் என்பதால் தமிழக அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.