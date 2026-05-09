முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆட்சி அமைக்க யாருக்கும் மெஜாரிட்டி இல்லை.. மறுதேர்தல் தான் ஒரே வழி.. அதுவரை கவர்னர் ஆட்சியா?

Advertiesment
தமிழக அரசியல்
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (09:30 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (09:25 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தெளிவான பெரும்பான்மையை வழங்காத நிலையில், தமிழகம் ஒரு அரசியல் முட்டுக்கட்டையை சந்தித்துள்ளது. 
 
தவெக 108 இடங்களை மட்டுமே பெற்றுள்ள சூழலில், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை எட்டுவதில் கடும் சவால்கள் நீடிக்கின்றன. ஒருபுறம் விசிக மற்றும் சிறுபான்மைக் கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க தயங்குவதும், மறுபுறம் திராவிட கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து விஜய்யை தடுப்பதும் தமிழகத்தை ஒரு நிலையற்ற தன்மைக்குத் தள்ளியுள்ளது. 
 
ஆளுநரிடம் போதிய மெஜாரிட்டி ஆவணங்கள் இல்லாததால், எவரையும் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. இத்தகைய இக்கட்டான நிலையில், இடைக்கால தீர்வாக ஆளுநர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படாத பட்சத்தில், சட்டசபையை முடக்கி வைத்துவிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை பரிந்துரைக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. "மறுதேர்தல் மட்டுமே ஒரே தீர்வு" என்ற குரல்கள் அரசியல் களத்தில் ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. 
 
தவெக தொண்டர்களும் "யார் ஆதரவும் இன்றி தனித்து நின்று 200 இடங்களை வெல்வோம்" என மறுதேர்தலை நோக்கி நகர தயாராகி வருகின்றனர். வரும் சில மாதங்கள் ஆளுநரின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் தமிழகம் இருக்குமா அல்லது அரசியல் கட்சிகள் ஏதேனும் ஒரு சமரசத்திற்கு வந்து ஆட்சி அமைக்குமா என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இதுவரை கவர்னரிடம் இருந்து அழைப்பு இல்லை.. இனிமேலும் அழைப்பு வர வாய்ப்பில்லையா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos