ஆட்சி அமைக்க யாருக்கும் மெஜாரிட்டி இல்லை.. மறுதேர்தல் தான் ஒரே வழி.. அதுவரை கவர்னர் ஆட்சியா?

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (09:30 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (09:25 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தெளிவான பெரும்பான்மையை வழங்காத நிலையில், தமிழகம் ஒரு அரசியல் முட்டுக்கட்டையை சந்தித்துள்ளது.
தவெக 108 இடங்களை மட்டுமே பெற்றுள்ள சூழலில், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை எட்டுவதில் கடும் சவால்கள் நீடிக்கின்றன. ஒருபுறம் விசிக மற்றும் சிறுபான்மைக் கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க தயங்குவதும், மறுபுறம் திராவிட கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து விஜய்யை தடுப்பதும் தமிழகத்தை ஒரு நிலையற்ற தன்மைக்குத் தள்ளியுள்ளது.
ஆளுநரிடம் போதிய மெஜாரிட்டி ஆவணங்கள் இல்லாததால், எவரையும் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. இத்தகைய இக்கட்டான நிலையில், இடைக்கால தீர்வாக ஆளுநர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படாத பட்சத்தில், சட்டசபையை முடக்கி வைத்துவிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை பரிந்துரைக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. "மறுதேர்தல் மட்டுமே ஒரே தீர்வு" என்ற குரல்கள் அரசியல் களத்தில் ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
தவெக தொண்டர்களும் "யார் ஆதரவும் இன்றி தனித்து நின்று 200 இடங்களை வெல்வோம்" என மறுதேர்தலை நோக்கி நகர தயாராகி வருகின்றனர். வரும் சில மாதங்கள் ஆளுநரின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் தமிழகம் இருக்குமா அல்லது அரசியல் கட்சிகள் ஏதேனும் ஒரு சமரசத்திற்கு வந்து ஆட்சி அமைக்குமா என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.