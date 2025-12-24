முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாஜகவுக்காக காத்திருந்து பிரயோஜனமில்லை.. விஜய்யை சந்திக்கிறார்களா ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?

ஓபிஎஸ் விஜயை சந்திக்கிறாரா

Siva

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (17:20 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் எதிர்பாராத திருப்பங்களை சந்தித்து வருகின்றன. நீண்டகாலமாக பாஜகவின் அழைப்பிற்காகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனமாற்றத்திற்காகவும் காத்திருந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. 
 
பியூஷ் கோயல் - ஈபிஎஸ் சந்திப்பிற்குப் பிறகு, தங்களுக்கு என்.டி.ஏ கூட்டணியில் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் இவ்விரு தலைவர்களுக்கும் எழுந்துள்ளது.
 
இந்த சூழலில், பாஜகவை நம்பி நேரத்தை வீணடிப்பதை விட, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உடன் கைகோர்ப்பதே புத்திசாலித்தனம் என அவர்கள் ஆலோசித்து வருவதாகத் தெரிகிறது. 
 
விஜய்யின் கட்சிக்கு அடிமட்ட அளவிலான அரசியல் அனுபவம் தேவைப்படுவதால், ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவியின் வருகை அவருக்கு பலமாக அமையக்கூடும். மறுபுறம், ஈபிஎஸ்-ஐ வீழ்த்த இதுவே சரியான வாய்ப்பு என அவர்கள் கருதுகின்றனர். விரைவில் இவ்விரு தலைவர்களும் விஜய்யை சந்தித்துப் பேச வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
