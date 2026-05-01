முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..

BY: webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (14:01 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (14:04 IST)
மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் காவல் அதிகாரிகளே சில சமயம் பெண்களிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி நடக்கும் சம்பவம் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது.  கடந்த 29ம் தேதி
21 வயது இளம் பெண் ஒருவர் தனது ஆண் நண்பரோடு சென்னை பெசன்ட் நகர் 33வது கிராஸ் தெருவில் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த காவல் அதிகாரி ஒருவர் ‘காருக்குள் என்ன செய்கிறீர்கள்/’ என கேட்டு அவர்கள் இருவரையும் மிரட்டியுள்ளார்.

அதோடு ‘பெற்றோருக்கு தகவல் சொல்லக்கூடாது என்றால் எனக்கு 8 ஆயிரம் பணம் வேண்டும்’ என அவர் மிரட்ட பயந்து போன அந்த இளம் பெண்ணின் ஆண் நண்பர் அருகில் இருந்து ஏடிஎம்முக்கு பணம் எடுக்க சென்றிருக்கிறார்.. அப்போது தனியாக இருந்த அந்த பெண்ணிடம் அந்த காவல் அதிகாரி பாலியல் ரீதியாக பேசியதோடு பாலியல் தொல்லையும் கொடுத்ததாக தெரிகிறது. ‘இதையும் வெளியே சொன்னால் குடும்பத்திடம் கூறிவிடுவேன்’ எனவும் மிரட்டியிருக்கிறார்..

அதன்பின் அப்பெண்ணின் ஆண் நண்பரிடம் 8000 பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு அவர் அங்கிருந்து சென்று விட்டார். இதையடுத்து அந்த பெண் நேற்று சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையத்தில் இதுபற்றி புகார் அளித்தார். போலீசாரின் விசாரணையில் ஜோசப் என்கிற காவலர் இந்த காரியத்தை செய்தது தெரிய வந்தது. தற்போது ஜோசப் நெல்லையில் உயர் காவல் அதிகாரி வீட்டில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுருந்தது தெரியவந்தது. தற்பொழுது போலீசர் அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!

