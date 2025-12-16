மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும்.. புறப்படும் நேரம், வரும் வழி, வரும் நேரம் தெரிவிக்க வேண்டும்: தவெகவுக்கு நிபந்தனை..!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் ஈரோட்டில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வு டிசம்பர் 18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதில் கட்சித் தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ள உள்ளார். விஜய் கலந்து கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய கூட்டம் மற்றும் நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், தற்போது காவல்துறை தரப்பில் சில நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய் கலந்து கொள்ளும் பரப்புரை செய்யும் பகுதியில் கட்டாயம் மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், விஜய் வரும் நேரம், புறப்படும் நேரம், எந்த வழியில் வருகிறார் ஆகிய விவரங்களை முன்கூட்டியே காவல்துறைக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் பட்டாசு, ஆயுதங்கள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்களைக் கொண்டுவர அனுமதி இல்லை என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் வாகனத்தைத் தொடர்ந்து வரும் 10 வாகனங்களின் பதிவெண் கொண்ட விவரங்களையும் முன்கூட்டியே தர வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விஜய்யின் வாகனம் வரும் வழியில் ரோடு ஷோ, வரவேற்பு நிகழ்ச்சி அல்லது ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி இல்லை என்றும் காவல்துறை கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.
இந்தக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஈரோட்டில் நடைபெறும் விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வு குறித்துப் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.