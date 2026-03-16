சென்னையில் இன்று அதிகாலை ஒரு திடீர் என்கவுன்ட்டர்.. பிரபல ரவுடி சுட்டுக்கொலை..!

சென்னை
BY: Siva
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (08:02 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (08:03 IST)
சென்னையில் குற்ற சம்பவங்களை குறைக்கும் நோக்கில் காவல்துறை அவ்வப்போது அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் நிலையில், சென்னை மாதவரம் பகுதியில் இன்று அதிகாலை ஒரு என்கவுன்ட்டர் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
பிரபல ரவுடி 'தொப்பை' கணேசன் என்பவர் போலீசாரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே மறைந்திருந்த கணேசனை பிடிக்க சென்றபோது, அவர் காவல்துறையினரை தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்றதாக தெரிகிறது. தற்காப்புக்காக போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் அவர் உயிரிழந்தார்.
 
கொலை, கொள்ளை மற்றும் ஆள் கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய இவர், நீண்ட நாட்களாக போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்தார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த சம்பவம் குறித்து குற்றவாளிகளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கும் விதமாக இத்தகைய நடவடிக்கைகள் அமைவதாக ஒரு தரப்பினரும், சட்ட ரீதியான விசாரணை தேவை என மற்றொரு தரப்பினரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். சென்னை மாநகரப் பகுதியில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்கக் காவல்துறை தீவிர ரோந்துப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.
 
