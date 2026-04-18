தருமபுரியில் விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு!.. மாத்தி மாத்தி Fun பண்றாங்க...

Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (11:16 IST)
Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (11:31 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை காண பல்லாயிரம் மக்கள் கூடி விடுகிறார்கள்.. அதற்கு காரணம் அடிப்படையில் அவர் சினிமாவில் பிரபல நடிகராக இருந்தவர்.. அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. இதனாலேயே விஜய் ஒரு இடத்திற்கு பிரச்சாரத்திற்கு செல்ல வேண்டுமானால் அவரால் சுலபமாக செல்ல முடிவதில்லை.
வழியெங்கும் அவரை காண பொதுமக்கள் நிற்கிறார்கள்.. ஒருபக்கம் அவரின் பிரச்சார வாகனத்தின் எல்லா பக்கத்திலும் இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் பின் தொடர்ந்து அவரை அருகில் பார்க்க முயற்சி செய்கிறார்கள்.. அலரும் செல்ஃபி எடுக்கிறார்கள்..
ஒருபக்கம் விஜய் தொடர்ந்து தனது பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்து வருகிறார். ஏற்கனவே சென்னையில் பல பகுதிகளிலும் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார். கடலூரில் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார். இன்று சென்னை பெரம்பூரில் தெருதெருவாக சென்று அவர் பிரச்சாரம் செய்ய காவல்துறையினர் அனுமதி கொடுத்திருந்தனர்.
ஆனால் அப்படி இருந்தும் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டார். ஒருபக்கம் தர்மபுரியில் நாளை பிரச்சாரம் மற்றும் ரோட் ஷோ இரண்டுக்கும் அனுமதி கேட்கப்பட்டிருந்தது.. ஆனால் விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுத்த போலீசார் விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதேபோல், கடலூரிலும் நாளை விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. எனவே விஜய் நாளை தர்மபுரி செல்வரா? இல்லை வீட்டிலேயே இருப்பாரா என்பது நாளை தெரிந்துவிடும்.
ஒருபக்கம் போலீசார் அனுமதி கொடுத்தால் விஜய் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்கிறார். ஒருபக்கம், போலீஸ் அனுமதி கொடுப்பதில்லை. இருவரும் மாறி மாறி Fun பண்றாங்க என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்ர்கள்.