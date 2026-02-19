முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. 4900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!...

Advertiesment
vijay

Mahendran

, வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (18:15 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அங்க 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அது முதலே தவெக பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தமிழக காவல்துறை கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க துவங்கியது. ஏனெனில் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நடந்த சிபிஐ விசாரணையில் கரூரை சேர்ந்த பல காவல்துறை அதிகாரிகளும் பதில் சொல்ல வேண்டி இருந்தது..

ஒருபக்கம் மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கெல்லாம் விதிக்காத கட்டுப்பாடுகளை ஏன் தவெகவுக்கு மட்டும் விதிக்கிறார்கள் என தவெக தலைவர் விஜய் சமீபத்தில் சேலத்தில் பேசிய போது கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். சமீபத்தில் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடந்தபோது கூட போலீசார் 40க்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகளை விதித்தார்கள்.

5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி..  அதுவும் நுழைவுச்சீட்டோடு வருபவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்றெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள்  விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அப்படி இருந்தும் சேலத்தை சேர்ந்த சுராஜ் என்கிற வட மாநில வாலிபர் வெயில் தாங்க முடியாமல் மயங்கி விழுந்து மரணம் அடைந்தார்..

இந்நிலையில், வருகிற 23ஆம் தேதி விஜய் வேலூரில் கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு 4,900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. ஒருபக்கம், நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் பங்கேற்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என தவெக அறிவுறுத்தியிருக்கிறது.. QR Code பாஸ் வைத்திருக்கும் 4900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என போலீஸ் கூறியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மனைவியை அடிக்கலாம். ஆனா எலும்பு உடையக்கூடாது!.. புதிய சட்டம்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos