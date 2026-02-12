அதிமுகவும் கைவிட்டது.. திமுகவும் கைவிட்டது.. நட்டாற்றில் நிற்கும் ராமதாஸ், பிரேமல்தா?

தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.
அஇஅதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு திராவிட பேரியக்கங்களுமே இக்கட்சிகளை தங்கள் கூட்டணியில் இணைப்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை என கூறப்படுகிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, ஏற்கனவே அன்புமணியின் பாமக இருப்பதால் ராமதாஸின் பாமகவை நிராகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திமுக கூட்டணியில் விசிக இருப்பதால் ராமதாஸை சேர்க்க ஸ்டாலின் தயங்குவதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல், தேமுதிகவின் அதிகப்படியான பேரம் கருதி அதிமுகவும் திமுகவும் அவர்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதனால், ராமதாஸ் மற்றும் பிரேமலதா ஆகியோர் கூட்டணி வாய்ப்பின்றி தவித்து வருகின்றனர். இந்த இருவரையும் விஜய் கூட சேர்க்க மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
முறையான கொள்கை தெளிவு மற்றும் மக்களுடனான நேரடி தொடர்பு இல்லாததே இந்த பலவீனத்திற்கு பிரதான காரணமாக விமர்சிக்கப்படுகிறது.