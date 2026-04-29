Select Your Language

Notifications

உத்தரபிரதேசத்திற்கு எதிராக திமுக செயல்படுகிறது.. கங்கா விரைவு சாலையை திறந்து வைத்த பிரதமர் பேச்சு..!

modi stalin
BY: Webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:22 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:23 IST)
google-news
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹர்தோயில் நடைபெற்ற விழாவில், கங்கா விரைவு சாலையை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்க்கட்சிகளான திமுக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். 
 
உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு அதிக தொகுதிகள் கிடைப்பதை தடுக்கும் வகையில் திமுக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், சமாஜ்வாதி கட்சி வளர்ச்சிக்கு எதிரானது மட்டுமல்லாமல், பெண்களுக்கு எதிரான முகத்தையும் கொண்டுள்ளதாக அவர் சாடினார். 
 
அண்மையில் காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் மூலம் இது மீண்டும் நிரூபணமானதாக அவர் தெரிவித்தார். மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால், 2029 முதல் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றங்களிலும் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கும். 
 
ஆண்களின் இடத்தை குறைக்காமலேயே பெண்கள் அதிக அளவில் அதிகாரத்திற்கு வந்திருப்பார்கள், ஆனால் சமாஜ்வாதி கட்சி இதற்கு எதிராக வாக்களித்ததை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
வாரிசு அரசியல் மற்றும் சாதிய அரசியலில் இருந்து சமாஜ்வாதி கட்சியால் ஒருபோதும் வெளியே வர முடியாது என்றும், அவர்கள் எப்போதும் வளர்ச்சிக்கு எதிரான அரசியலையே முன்னெடுப்பார்கள் என்றும் பிரதமர் மோடி எச்சரித்தார். எனவே, சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடம் உத்தரப் பிரதேச மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என அவர் அறிவுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos