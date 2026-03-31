முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல.. ட்ரீம்ல இருக்கார்... அடுத்த கமல்!.. கலாய்த்த பியூஷ் கோயல்...

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (18:35 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (18:37 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக தமிழக அரசியலில் உருவாகியிருக்கிறார். அவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் நிலை வாக்காளர்கள், இளைஞர்கள், பெண்களின் வாக்குகளை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது, இந்த கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. விஜயை பொறுத்தவரை அவர் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்..

கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே விஜய் திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து விமர்சித்து பேசி வருகிறார். அவர் அதிமுகவே, பாஜகவையோ, நாம் தமிழர் சீமானையோ அவர் விமர்சனம் செய்வது இல்லை.. கேட்டால் ‘தற்போது நடப்பது சட்டமன்ற தேர்தல்.. ஆட்சியில் இருப்பது திமுக.. அவர்களைப் பற்றி மட்டும்தான் பேசுவோம்’ என்கிறார்..

இந்நிலையில், இன்று சென்னை வந்த பாஜக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது ‘தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள்..  மறைந்த ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை மக்கள் மீண்டும் கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள்.. இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது.. கண்டிப்பாக திமுகவை வீழ்த்துவோம் எங்களுக்கு பெண்கள் விவசாயிகளின் ஆட்சியாக அது அமையும்.

விஜய்க்கு தமிழ்நாட்டை மக்களை பற்றியும், தமிழ்நாடு அரசியல் பற்றியும் எதுவும் தெரியவில்லை.. அவர் ஒரு கனவுலகில் வாழ்ந்து வருகிறார்.. விஜய் குறிப்பிட்ட அளவிலான சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே வாங்குவார்.. விஜயகாந்த் கமலஹாசன் கூட இரண்டு மூன்று தொகுதிகள் வெற்றி பெற்றார்கள்.. அந்த நிலைதான் விஜய்க்கும் ஏற்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து மதிப்பு!. உங்களுக்கெல்லாம் இதயமே இல்லையா?!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos