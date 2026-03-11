முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகத்தில் குண்டுவீச்சு.. திமுக அரசுக்கு அன்புமணி, செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..

Advertiesment
Karthi Chidambaram
BY: Siva
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (16:39 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (16:40 IST)
google-news
சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் காரைக்குடி அலுவலகம் மீது நேற்று நள்ளிரவு மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். 
 
காரைக்குடி சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் அலுவலகத்தில் இன்று காலை ஊழியர்கள் பணிக்கு வந்தபோது, பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டு கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
தகவலறிந்து காரைக்குடி எம்.எல்.ஏ மாங்குடி மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து விசாரணை நடத்தினர். அலுவலகத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் மர்ம நபர்களால் உடைக்கப்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதியில் உள்ள மற்ற கட்டடங்களில் உள்ள காட்சிகளை காவல்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது. 
 
இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், "கூட்டணி கட்சி எம்பி அலுவலகத்திற்கே பாதுகாப்பு வழங்க திமுக அரசு தவறிவிட்டது" என விமர்சித்துள்ளார். 
 
காரைக்குடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எங்களின் அடுத்த இலக்கு வங்கிகள் தான்.. ஈரான் அறிவிப்பால் வளைகுடா நாடுகள் பதட்டம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos