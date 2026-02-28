முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜெயலலிதாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தோண்டியவர்கள் இப்போது விஜய்யை குறி வைக்கின்றார்களா?

விஜய்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:46 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:46 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையேயான விவாகரத்து விவகாரம், அரசியல் அரங்கில் தேவையற்ற விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. உண்மையில், இது விஜய், சங்கீதா மற்றும் நீதிமன்றம் ஆகிய மூன்று தரப்புகளுக்கு மட்டுமே உட்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம். இதற்கும் நாட்டின் பொது அரசியலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
 
வரலாற்றில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை எதிரிகள் இதேபோல் சிதைக்க முயன்றனர். ஆனால், மக்கள் அவரது ஆளுமையையும் கொள்கைகளையும் பார்த்தார்களே தவிர, அந்தரங்க பிரச்சனைகளை பொருட்படுத்தவில்லை. அதே நிலைதான் விஜய்க்கும். ஒருவரின் இல்லற சிக்கலை வைத்து அவரைத் தோற்கடிக்க நினைப்பது முதிர்ச்சியற்ற அரசியல் அணுகுமுறை.
 
மக்கள் ஒரு தலைவரிடம் எதிர்பார்ப்பது நிர்வாக திறமையையும், மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களையுமே. தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் உண்மையில் விஜய் மீது ஒரு அனுதாப அலையையே உருவாக்கும். ஜெயலலிதா எப்படி சவால்களைத் தகர்த்து 'இரும்பு பெண்மணியாக' நின்றாரோ, விஜய்யும் இந்த சர்ச்சைகளைக் கடந்து 2026 தேர்தலில் ஒரு வலுவான ஆளுமையாக உருவெடுப்பார்.
 
Edited by Siva

