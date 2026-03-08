முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் த்ரிஷாவை மட்டுமில்ல, யாரை வேணா வச்சுகிடட்டும், கவலையே இல்லை.. எங்களுக்கு தேவை நல்லாட்சி.. பொதுமக்கள் கருத்து..!

Advertiesment
tvk vijay
BY: Siva
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:03 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:04 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' என்ற கட்சியின் மூலம் தீவிர அரசியலில் இறங்கியுள்ள நிலையில், அவரை பற்றிய தனிப்பட்ட விமர்சனங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள வதந்திகள் குறித்து பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, நடிகை த்ரிஷா மற்றும் விஜய் குறித்த சமீபத்திய கிசுகிசுக்கள் குறித்துக் கேட்டபோது, மக்கள் மிகவும் முதிர்ச்சியான பதிலை அளித்துள்ளனர்.
 
"அவர் யாரை வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள்ளட்டும், அது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம். எங்களுக்கு அதில் கவலையில்லை," என்று ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். ஒரு தலைவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும், அவர் வழங்கப்போகும் ஆட்சிக்கும் சம்பந்தமில்லை என்பதே பலரின் கருத்தாக உள்ளது. மக்களுக்கு தற்போது தேவைப்படுவது வேலைவாய்ப்பு, விலைவாசி குறைப்பு மற்றும் ஊழலற்ற நேர்மையான நிர்வாகம் மட்டுமே.
 
திரைத்துறை பிரபலங்கள் அரசியலுக்கு வரும்போது அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்வை விமர்சிப்பதை விடுத்து, அவர்களின் கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் ஆராய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். 
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டு வரும் வேளையில், மக்களின் இந்த தெளிவான பார்வை அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,500! முதல்வரின் அதிரடி திட்டம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos