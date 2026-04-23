முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

மக்கள்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் நெகிழ்ச்சி

எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (10:57 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (10:59 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தனது மனைவி ஷோபா சந்திரசேகருடன் வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
 
வாக்களித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தேர்தல் மிகவும் அமைதியாகவும், ஒழுக்கமாகவும் நடைபெறுவது தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார். குறிப்பாக, தனது மகன் விஜய் ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவராக தனது முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பது குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, "விஜய் சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்துடன் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் நான் எதையும் சொல்ல விரும்பவில்லை, மக்கள்தான் இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும்," என்று முதிர்ச்சியுடன் பதிலளித்தார்.
 
மேலும், இளைஞர்கள் அதிக அளவில் இந்த தேர்தலில் ஆர்வம் காட்டுவது ஆரோக்கியமான விஷயம் என்றும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அரசியலில் ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள் கூட தற்போது அரசியலை கற்றுக்கொள்ள விரும்புவது ஒரு நல்ல மாற்றம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
ஷோபா சந்திரசேகர் அவர்களும் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த பின் மை வைத்த விரலை காட்டி புன்னகையுடன் காட்சியளித்தார். விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் ஒரு 'சைலண்ட் புரட்சியை' ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அவரது தந்தையின் இந்த பேட்டி பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
