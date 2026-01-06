முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தூத்துக்குடி - சென்னை முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பெட்டி தடம் புரண்டது.. என்ன நடந்தது?

Advertiesment
Pearl City Express

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (13:10 IST)
சென்னையில் இன்று தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் இடையேயான முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பெட்டி ஒன்று தடம் புரண்டது ரயில்வே ஊழியர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
தூத்துக்குடியிலிருந்து இன்று காலை சென்னை எழும்பூர் வந்தடைந்த இந்த ரயில், பயணிகளை இறக்கிவிட்ட பிறகு வழக்கமான பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சேத்துப்பட்டு யார்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
 
சேத்துப்பட்டு ரயில் நிலைய பராமரிப்பு வளாகத்திற்குள் ரயில் நுழைந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பெட்டி மட்டும் தண்டவாளத்தை விட்டு கீழே இறங்கி தடம் புரண்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சம்பவத்தின் போது ரயிலில் பயணிகள் யாரும் இல்லை. தகவல் அறிந்தவுடன் விரைந்து வந்த ரயில்வே தொழில்நுட்பக் குழுவினர், நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தித் தடம் புரண்ட பெட்டியை மீண்டும் தண்டவாளத்தில் நிலைநிறுத்தினர்.
 
இதனை தொடர்ந்து, சீரமைப்புப் பணிகள் முடிந்து அந்த ரயில் மீண்டும் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. பராமரிப்பு யார்டில் நடந்த இந்த சம்பவத்தால் மற்ற ரயில்களின் போக்குவரத்தில் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
 
முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ், ரயில் தடம் புரண்டது, சென்னை செய்திகள், சேத்துப்பட்டு ரயில் நிலையம், ரயில்வே பராமரிப்பு, எழும்பூர் ரயில் நிலையம், ரயில் விபத்து தவிர்ப்பு, தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ், தென்னக ரயில்வே, தொழில்நுட்பக் கோளாறு
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கூவம் ஆற்றில் இறங்கிய போராடிய தூய்மை பணியாளர்கள்.. பரபரப்பு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos