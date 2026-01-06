தூத்துக்குடி - சென்னை முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பெட்டி தடம் புரண்டது.. என்ன நடந்தது?

சென்னையில் இன்று தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் இடையேயான முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பெட்டி ஒன்று தடம் புரண்டது ரயில்வே ஊழியர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தூத்துக்குடியிலிருந்து இன்று காலை சென்னை எழும்பூர் வந்தடைந்த இந்த ரயில், பயணிகளை இறக்கிவிட்ட பிறகு வழக்கமான பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சேத்துப்பட்டு யார்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
சேத்துப்பட்டு ரயில் நிலைய பராமரிப்பு வளாகத்திற்குள் ரயில் நுழைந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பெட்டி மட்டும் தண்டவாளத்தை விட்டு கீழே இறங்கி தடம் புரண்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சம்பவத்தின் போது ரயிலில் பயணிகள் யாரும் இல்லை. தகவல் அறிந்தவுடன் விரைந்து வந்த ரயில்வே தொழில்நுட்பக் குழுவினர், நவீன உபகரணங்களை பயன்படுத்தித் தடம் புரண்ட பெட்டியை மீண்டும் தண்டவாளத்தில் நிலைநிறுத்தினர்.
இதனை தொடர்ந்து, சீரமைப்புப் பணிகள் முடிந்து அந்த ரயில் மீண்டும் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. பராமரிப்பு யார்டில் நடந்த இந்த சம்பவத்தால் மற்ற ரயில்களின் போக்குவரத்தில் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ், ரயில் தடம் புரண்டது, சென்னை செய்திகள், சேத்துப்பட்டு ரயில் நிலையம், ரயில்வே பராமரிப்பு, எழும்பூர் ரயில் நிலையம், ரயில் விபத்து தவிர்ப்பு, தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ், தென்னக ரயில்வே, தொழில்நுட்பக் கோளாறு