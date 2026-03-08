விஜயிடம் பேசிய பவன் கல்யாண்!. என்.டி.ஏ. கூட்டணியில் தவெக?!.. பரபர அப்டேட்..

Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (10:21 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (10:23 IST)
நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ள நிலையில் இதுவரை அந்த கட்சி எந்த அரசியல் கட்சியியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. அதேபோல் மற்ற கட்சிகளும் தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை.. ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என் அறிவித்தால் அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி கூட்டணி வைக்கும் கட்சிகள் நம் பக்கம் வரும் என விஜய் கணக்கப் போட்டார்.. ஆனால் அது நடக்கவில்லை.
காங்கிரஸ் கட்சி மட்டுமே தவெகவுடன் கடைசி வரை பேசி வந்தது.. ஆனால், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்துவிடுவோம் என சொல்லியே திமுகவிடம் மூன்று சீட் அதிகமாக வாங்கி அந்த கூட்டணிக்கு சென்று விட்டது காங்கிரஸ். கிட்டத்தட்ட 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தனித்து போட்டியிடும் நிலைக்கு சென்றுவிட்டது.
இந்ந்நிலையில்தான், ஜனசேனா கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான பவன் கல்யாண் தவெகவை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் இணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாராம்.. கடந்த ஒரு வார காலமாகவே அவர் இது தொடர்பாக விஜயிடம் பேசி வருவதாக தெரிகிறது.. அவரின் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி பெற்றால் விஜய் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இணைவார் என தெரிகிறது..