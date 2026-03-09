முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஓட்டு போடமாட்டாங்க!.. சாணக்யனா மாறணும்!.. விஜய்க்கு பவன் கல்யாண் சொன்ன அட்வைஸ்!..

pawan kalyan
BY: BALA
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (12:18 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (12:21 IST)
பிரபல நடிகராக இருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள்.. 60,70களில் எம்.ஜி.ஆரும், என்.டி.ராமாராவும் அப்படி அரசியலுக்கு வந்து முதலமைச்சராக மாறினார்கள்.. ஏனெனில் மக்களிடம் அவர்களுக்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு இருந்தது.. அதேநேரம் தமிழில் எம்ஜிஆருக்கு பின் அரசியல் கட்சி தொடங்கிய சிவாஜி, கே.பாக்யராஜ், டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார் உள்ளிட்ட சிலர் அரசியலில் பெரிய இடத்தை பிடிக்க முடியவில்லை.. அதேபோல் தெலுங்கில் அதிகமான ரசிகர்களை வைத்திருந்த சிரஞ்சீவியாலும் கூட அரசியலில் பெரிய இடத்திற்கு செல்லமுடியவில்லை.

அந்தவகையில் தற்போது விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கமாக இருக்கிறது.. ஆனால் வெற்றிக்கு தேவையான கூட்டணி அவருக்கு அமையவில்லை அல்லது அவரால் அமைக்க முடியவில்லை.. விஜய் எதிர்க்கும் திமுக 25க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுடன் பலமாக நிற்கிறது... தவெகவோ தனித்துப் போட்டியிடும் நிலையில் இருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குள் தவெகவை இணைக்கும் முயற்சியில் நடிகரும், ஜனசேனா கட்சியின் தலைவருமான பவன் கல்யாண் ஈடுபட்டிருப்பதாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே செய்திகள் கசிந்தது.

விஜயிடம் பேசிய பவன் கல்யாண் ‘என் அண்ணன் சிரஞ்சீவி கட்சி தொடங்கிய போது பல லட்சம் பேர் வந்தார்கள்.. ஆனால் அவர் நினைத்தது நடக்கவில்லை. எனக்கும் அதேதான்.. அரசியலை பொறுத்தவரை சாணக்கியத்தனமான முடிவு எடுக்காமல் வெற்றி பெற முடியாது என்பது எனக்கு புரிந்தது.. அதனால்தான்  தெலுங்கு தேசம் மற்றும் பாஜகவுடன் இணைந்த அதனால் இரண்டு எம்.பி மற்றும் 23 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்று அரசியலை தக்க வைத்துக் கொண்டேன்.. நீங்களும் அதுபோல யோசித்தால் மட்டுமே அரசியலில் நிரந்தர இடத்தை பிடிக்க முடியும்’ என கூறியதாக தெரிகிறது.

