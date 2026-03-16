முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

விஜயை பார்த்து 20 வருசம் ஆச்சி!.. ஏன் கிளப்பிவிடுறீங்க?!. பவன் கல்யாண் மறுப்பு..

pawan kalyan
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (10:07 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (10:09 IST)
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது..ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்பதாக விஜய் அறிவித்தும் எந்த அரசியல் கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க செல்லவில்லை.. காங்கிரஸ் மட்டும் மறைமுகமாக தவெகவுடன் கூட்டணி பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது.. ஆனால் இறுதியில் திமுக கூட்டணியில் இணைந்து விட்டது..

அதேநேரம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜயை கொண்டு வர விரும்பிய பாஜக தலைமை ஆந்திர துணை முதல்வர் மற்றும் ஜனசேனா கட்சியின் தலைவர் பவன் கல்யாண் மூலம் விஜயிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக செய்திகள் வெளியானது. அரசியலில் தன்னை பின்பற்றம் படியும், தான் எப்படி என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைந்து எம்எல்ஏக்களை பெற்று துணை முதல்வர் ஆனேனோ அதேபோல நீங்களும் ஆகலாம்.. நீங்கலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையுங்கள் என பவன் கல்யாண் விஜயுடன் சொன்னதாக செய்திகள் கசிந்தது.. எனவே, விஜய் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைவரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இந்த செய்தியை பவன் கல்யாண் மறுத்திருக்கிறார்.. நானும் அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டேன்.. நான் விஜயிடம் பேசவில்லை.. விஜயை பார்த்து 20 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது.. சமீபத்தில் பேசவும் இல்லை’ என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்..

அடுத்த கட்டுரையில்

திடீரென செயலிழந்த இந்தியாவின் முக்கிய செயற்கைக்கோள்.. 8,700 ரயில்கள் நிலை என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

