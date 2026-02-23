முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இதெல்லாம் விஜயின் பலம்!.. பிரிச்சி மேயும் மூத்த அரசியல்வாதி பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்!..

vijay

Mahendran

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (16:44 IST)
நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறி வைத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே இந்த கட்சி தனித்துப் போட்டியிட்டாலே 18 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்லி வருகின்றன.ஒருபக்கம், தவெகவுடன் எந்த அரசியல் கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை..

இது பலவீனமாக பார்க்கப்பட்டாலும் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என பலரும் நம்புகிறார்கள். இந்நிலையில், எம்ஜிஆர் அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது அவரிடம் இருந்தவரும், அரசியலில் பல வருடங்கள் அனுபவம் பெற்றவருமான பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது விஜயின் பலம் இவை என பட்டியலிட்டார்.

2026 தேர்தலில் விஜய்க்கு எதிராக வலுவான தலைவர்கள் இல்லை.. அரசியல் பின்னணி என விஜய்க்கு தனியாக எதுவும் இல்லை.. சொந்த செல்வாக்கை முன்வைத்து அரசியல் களத்திற்கு வந்திருக்கிறார்.. எது மக்களுக்கு நன்மை தருமோ அதையே கொள்கையாக வைத்துள்ளார். கரூரில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புக்கு காரணம் காவல்துறைதான்.. கோரிக்கையை ஏற்று அனுமதி வழங்கிய பிறகு காவல்துறையெ இதற்கு பொறுப்பு..

அரசியல் கூட்டத்திற்கு ஆட்களை தேடும் சூழலில் கூட்டம் அதிகமாக வர வேண்டாம் என சொல்லும் அளவிற்கு தவெக இருக்கிறது. விஜயை தேடி வரும் தொண்டர்கள் அதிக அளவில்  வருகிறார்கள். எம்ஜிஆர் போல விஜய் நின்றால் அது மாநாடு.. நடந்தால் பேரணி..

தமிழகத்தின் இரண்டாவது மாற்று சக்தியாக தவெக உருவாகியிருக்கிறது.. திமுகவை வலுவாக எதிர்க்கும் ஆற்றல் விஜய்க்குதான் இருக்கிறது.. ஒரு சக்தியாக உருவெடுத்துவிட்டார் விஜய்.. எதிர்கால தமிழகத்தின் முகமாக விஜய் இருக்கிறார்.. எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வந்தபோது கருணாநிதி, காமராஜரை எதிர்க்க வேண்டியிருந்தது. விஜயகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தபோது ஜெயலலிதா, கருணாநிதியை எதிர்க்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது.. ஆனால் விஜய்க்கு போட்டி இப்போது ஸ்டாலின் மட்டும்தான்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்!.. வேலூர் கூட்டத்தில் விஜய் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள்!.

