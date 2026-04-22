விஜய்க்கு கை காட்டும் மற்ற கட்சி தொண்டர்கள்!.. இதுதான் ரிசல்ட் என சந்தோஷப்படும் தவெக ஆதரவாளர்கள்!..

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (10:32 IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (11:05 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகமும், அவருக்கு கிடைத்துள்ள விசில் சின்னமும் தற்போது பட்டு தொட்டியெங்கும் பிரபலமாகியிருக்கிறது. அதற்கு காரணம் விஜய் அடிப்படையில் ஒரு நடிகர் என்பதால் அவர் மீது ஒரு நட்சத்திர கவர்ச்சி இருக்குறது.
அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவரை ஒருமுறையாவது நேரில் பார்த்துவிட வேண்டும் என ஏங்குகிறார்கள். அதனால்தான் அவர் செல்லும் இடமெங்கும் அவரைக் காண பொதுமக்களும், பெண்களும், ரசிகர்களும் கூடி விடுகிறார்கள். ஒருபக்கம் விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது என அதிமுக, திமுக, பாஜக, நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், ஆதரவாளர்களும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்..
ஆனால் அந்த கூட்டமெல்லாம் வாக்குகளாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையில் விஜய் இருக்கிறார். இந்த முறை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்று விஜய் பலமுறை பிரச்சாரத்தில் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற போது கையில் திமுக, விடுதலை சிறுத்தை கட்சி போன்ற பல அரசியல் கட்சியின் கொடிகளை வைத்திருந்த பலரும் விஜய்க்கு கை காட்டிய வீடியோவை பிரபல youtube சினிமா விமர்சகர் புளூசட்ட மாறன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
இதைப்பார்த்த தவெக ஆதரவாளர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் ‘இதுதான் ரிசல்ட். கூட்டமெல்லாம் வாக்காக மாறாது என்று சொன்னார்கள்.. ஆனால் வாக்காக மாறும் என்பதற்கு இதுதான் சாட்சி’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.. சிலரோ ‘ஐயா உங்க மற்ற கட்சியின் தொண்டர்கள் கிடையாது.. அவர்கள் 500 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு கொடி பிடிக்க வந்தவர்கள்’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.