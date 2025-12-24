முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து விஜய்யுடன் கூட்டணியா? ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா பிளான்..!

Advertiesment
ஓபிஎஸ் எடப்பாடி மோதல்

Mahendran

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (17:59 IST)
தமிழக அரசியலில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் இடையிலான மோதல் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனது ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய ஓபிஎஸ், "பழனிசாமி என்ற பெயரை சொல்லவே அவமானமாக இருக்கிறது; அவர் இருக்கும் வரை அதிமுகவில் இணையப் போவதில்லை" என ஆக்ரோஷமாக வெடித்தார். 
 
பாஜக மேலிட பிரதிநிதி பியூஷ் கோயல் எடப்பாடியை சந்தித்த அதே நாளில் ஓபிஎஸ் இவ்வாறு பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாஜகவின் தேசிய தலைமை தங்களை கைவிட்டு எடப்பாடிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதையும், தங்களுக்கு குறைந்த இடங்களே ஒதுக்கப்படலாம் என்ற சூழலையும் ஓபிஎஸ் தரப்பு ரசிக்கவில்லை.
 
"மூன்று சீட்டுக்காக எடப்பாடி தலைமையை ஏற்க வேண்டுமா?" என அவரது ஆதரவாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். இந்த சூழலில், "தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என ஓபிஎஸ் கூறியிருப்பது, அவர் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உடன் கூட்டணி வைக்கலாம் என்பதற்கான சமிக்ஞையாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
விஜய்யும் ஜெயலலிதாவை ஏற்றுக்கொள்வதால், ஓபிஎஸ் அவருக்கு ஆதரவு தருவதில் பெரிய சிக்கல் இருக்காது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

41 பேரை கொன்ற வழக்கில் தொடர்புடையவர் பின் ஏன் செல்கிறீர்கள்? விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சித்த பாதிரியார்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos