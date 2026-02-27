முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று அண்ணா அறிவாலயம் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறாரா?

OPS Joins DMK
BY: Siva
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:13 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:14 IST)
தமிழக அரசியலில் இன்று ஒரு முக்கிய நகர்வாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் செல்லவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
அவர் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைய போவதாக எழுந்துள்ள யூகங்கள் அரசியல் களத்தை அதிரவைத்துள்ளன. அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட பிறகு தனி அணியாக செயல்பட்டு வந்த ஓபிஎஸ், தற்போது இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி கூறுகையில், "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைவது ஸ்டாலினின் அரசியல் ஆளுமைக்கும் புகழுக்கும் மேலும் பெருமை சேர்க்கும்" என ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதேசமயம், மூத்த பத்திரிகையாளர் துரை கருணா, "இது ஒரு வரலாற்றுப் பிழை; கொள்கை ரீதியாக இது ஏற்கத்தக்கதல்ல" என விமர்சித்துள்ளார். 
 
2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஓபிஎஸ் எடுக்கப்போகும் இந்த முடிவு, தென் மாவட்ட அரசியல் கணக்குகளை புரட்டிப் போடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
