முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆலோசனை கூட்டத்தை ஒத்திவைத்தார் ஓபிஎஸ்.. அமித்ஷா வருகை காரணமா?

Advertiesment
ஓபிஎஸ்

Siva

, ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025 (08:14 IST)
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், 'அதிமுக உரிமை மீட்புக் குழு' என்ற அமைப்பை நடத்தி வரும் நிலையில், இந்த அமைப்பின் ஆலோசனை கூட்டம் நாளை சென்னையில் நடைபெற இருந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
 
நாளைய கூட்டத்தில், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தனது நிலைப்பாடு குறித்து ஓபிஎஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக நாளை அறிவிப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
 
இந்த நிலையில், சென்னையில் நாளை நடைபெற இருந்த தனது ஆதரவு நிர்வாகிகளை ஆலோசனை கூட்டத்தை திடீரென ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஒத்திவைத்து விட்டதாக தகவல் புறப்படுகிறது.
 
ஓபிஎஸ் அவர்களின் நிலைப்பாடு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அறிவித்த நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் தமிழக வருகை காரணமாக இந்த கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவைச் சந்தித்து ஆலோசனை செய்துவிட்டு, அதன் பிறகு ஓபிஎஸ் தனது முடிவை அறிவிப்பார் என்று கூறப்படுவது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஷாக்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos