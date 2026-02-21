முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுகவில் மகனுக்கு சீட்!.. ஓபிஎஸ் போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!.. கோபத்தில் ஈபிஎஸ்...

Advertiesment
stalin ops

BALA

, சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (13:53 IST)
அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். கடந்த 2022 ஆம் வருடம் பழனிச்சாமியால் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். அதன்பின், அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழு என்ற இயக்கத்தை தொடங்கி அதிமுகவை கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். ஆனால் அது நடக்கவில்லை.

அவர் அணியில் இருந்த எல்லோரும் ஒவ்வொருவராக ஒவ்வொரு கட்சிக்கு சென்று விட்டார்கள். தற்போது ஓபிஎஸ் தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், நேற்று சட்டசபையில் தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார் ஓபிஎஸ். இதுபற்றி செய்தியாளிடம் பேசிய ஓபிஎஸ் ‘இந்த முறையும் திமுகவே ஆட்சி அமைக்கும்.. 5 ஆண்டுகளில் பல சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள்’ என ஓப்பனாக பேட்டி கொடுத்தார்..

திடீரென ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஏன் திமுகவை ஆதரிக்கிறார் என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கும் நிலையில் அதன் பின்னணி தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது..அதிமுகவில் இணையும் முயற்சியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி முறியடித்து விட்டார்.. சரி அதிமுக, பாஜக இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய முயற்சி செய்தால் அதுவும் நடக்கவில்லை.

எனவேதான் எடப்பாடி பழனிச்சாமிகு எதிராக அரசியல் செய்ய முடிவு செய்திருக்கிறாராம் பன்னீர்செல்வம். அதனால்தான் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறார். இந்த முறை திமுக வேட்பாளராக தனது தனது மகன் ஜெய் பிரதீப்புக்கு தேனி மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியை கேட்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம் பன்னீர்செல்வம். அதேநேரம் 2026 தேர்தலில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடப் போவதில்லை எனவும் சொல்கிறார்கள்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos