ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!

Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (16:32 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (16:41 IST)
முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவை அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி மற்றும் அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி கடுமையாகச் சாடியுள்ளனர். மேலும் "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது ஒரு வெட்கக்கேடான செயல்" என்று கே.பி. முனுசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி தனது எக்ஸ் தளத்தில், "உண்ட வீட்டுக்கே இரண்டகம் செய்வது போல், உங்களை வளர்த்த இயக்கத்தின் வாயிற்கதவை எட்டி உதைத்துவிட்டீர்கள்" என்று காட்டமாகப் பதிவிட்டுள்ளது.
மேலும், "இத்தனை காலம் பசுத்தோல் போர்த்தி கொண்டு நீங்கள் நடத்திய நாடகமெல்லாம் இப்போது அம்பலப்பட்டுவிட்டது; கடைசியில் ஓனர் (திமுக) வாசப்படிக்கே போயாச்சோ?" என்று கிண்டலாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
ஜெயலலிதாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட ஒரு தலைவர், அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் எதிர்த்த அதே திமுகவில் இணைந்திருப்பது அடிமட்ட தொண்டர்களிடையே மிகுந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.