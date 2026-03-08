முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

Advertiesment
ஓ. பன்னீர்செல்வம்
BY: Siva
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (11:20 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (11:16 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்று திருப்பமாக, முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தனது மகன் ரவீந்திரநாத் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களுடன் திமுகவில் இணைந்தார். இந்நிலையில் மதுரையில் நடைபெற்ற "தாய்க்கழகம் திரும்பும் விழா" நிகழ்வில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இந்த இணைப்பு நடைபெற்றது.
 
விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "எம்.ஜி.ஆர் வளர்ந்த, வளர்த்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற தாயின் மடிக்கே ஓ.பி.எஸ் திரும்பியிருக்கிறார்" என வரவேற்றார். அதிமுக தனது சுயமரியாதையை இழந்து அடிமை சேவகம் செய்வதால், அண்ணா தொடங்கிய உண்மையான இயக்கமான திமுகவிற்கு ஓ.பி.எஸ் வந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், 2008-ல் கலைஞர் அவர்கள் ஓ.பி.எஸ்-ஐ "பச்சைத் தமிழன்" என்று பாராட்டியதையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.
 
இந்த நகர்வு, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக தென் மாவட்டங்களில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
துரோகத்திற்கு எதிராக உரிமைக்குரல் எழுப்பி, அண்ணா அறிவாலயம் என்ற சுயமரியாதை கோட்டைக்குள் ஓ.பி.எஸ் நுழைந்திருப்பது அரசியல் வட்டாரங்களில் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos