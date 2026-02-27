வரலாற்றில் இடம் பிடித்தார் ஓபிஎஸ்.. ஒரு கட்சியில் 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் இன்னொரு கட்சியில்..

Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (10:23 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (10:28 IST)
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு திருப்பமாக, அதிமுகவில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் அதிகாரப்பூர்வமாக திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்த ஓபிஎஸ், அவரது முன்னிலையில் தன்னை அக்கட்சியில் இணைத்து கொண்டார்.
ஒரு கட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர், மற்றொரு மாற்று கட்சியில் இணைவது தமிழக வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறை என சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த அதிரடி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. ஓபிஎஸ்-ன் இந்த முடிவு தென் மாவட்ட அரசியல் சமன்பாடுகளை முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட பிறகு அவர் எடுத்த இந்த வரலாற்று துணிச்சலான முடிவு, திராவிட அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது.