முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அவசர ஆலோசனை!

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்

Mahendran

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (19:08 IST)
தமிழ்நாடு உட்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (SIR) மேற்கொள்ளப்படும் என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகள் எச்சரிக்கை அடைந்துள்ளன.
 
சென்னையில் இன்று மாலை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த திருத்த நடவடிக்கையை ஒன்றிய பாஜக அரசு குறுக்கு வழியில் வாக்குகளை நீக்க பயன்படுத்துவதாக திமுக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. பீகாரில் 65 லட்சம் பேரின் வாக்குரிமை நீக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி, தமிழகத்திலும் அதே அபாயம் இருப்பதாகக் கவலை தெரிவித்துள்ளது.
 
இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, வாக்காளர் உரிமையை பாதுகாக்க, "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" என்ற பெயரில் நாளை மாமல்லபுரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் பிரம்மாண்டப் பயிற்சிக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக அறிவித்துள்ளது.
 
இதேபோல், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தால் தகுதியான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டால், நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாளையே தமிழ்நாட்டில் SIR சிறப்பு திருத்தம்! முக்கிய தேதிகள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos