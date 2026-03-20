ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதிமுக.. நூலிழையில் ஆட்சியை இழக்கும் திமுக.. விஜய்க்கு வெறும் 6 சீட் தான்..

Advertiesment
தமிழக தேர்தல் 2026
BY: Siva
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:54 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:56 IST)
ஐஏஎன்எஸ்-மேட்ரைஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பின்படி, தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
அதிமுக கூட்டணி 39-40 சதவீத வாக்குகளுடன் 114 முதல் 127 இடங்களை கைப்பற்றும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளும் திமுக கூட்டணி 37-38 சதவீத வாக்குகளுடன் 104 முதல் 114 இடங்களை பெறக்கூடும்.
 
இந்த தேர்தலில் முதல்முறையாக களம் காணும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 14-15 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, 6 முதல் 12 இடங்கள் வரை வெல்லும் ஒரு முக்கிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மற்றும் பிற கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு சுமூகமாக முடிந்துள்ளதாகவும், இன்னும் நான்கு நாட்களில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஏப்ரல் 23-ல் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று, மே 4-ல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது. 2021-ல் திமுக பெற்ற இமாலய வெற்றியைத் தற்போது நிலவும் இந்த மிகக் குறுகிய வாக்கு சதவீத இடைவெளி சவாலுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
 
