பழனிச்சாமிக்கு 17 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே ஆதரவு!.. அதிமுகவில் அதிர்ச்சி..

BY: webdunia
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (14:54 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (14:57 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று எதிர்க்கட்சியாக கூட அமர முடியாத நிலைக்கு சென்று விட்டது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் கீழ் அதிமுக தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருவது அதிமுக தொண்டர்கள்,  நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

கடந்த சில நாட்களாகவே சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி ஆகியோரின் தலைமையில் தனியாக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. பலரும் எம்.எல்.ஏக்களும் எஸ்.பி வேலுமணி பக்கம் நிற்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பதவியை பறிக்க சிவி சண்முகமும், எஸ்.பி.வேலுமணியும் திட்டமிட்டிருப்பதாக  சொல்லப்படுகிறது..

இதில், சிவி சண்முகம் இன்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க வரவில்லை. இன்று காலை சட்டசபைக்கு வந்துவிட்டு பதவியேற்காமல் அவர் திரும்பி சென்றுவிட்டார். பல எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று சட்டசபையில் பழனிச்சாமியை சந்திக்காமல் சட்டசபைக்குள் சென்றுவிட்டனர்.

இந்நிலையில்தான், அதிமுக சட்டமன்ற தலைவராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்படுவார் என 17 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே மனு அளித்திருக்கிறார்கள். 30 எம்.எல்.ஏக்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி சட்டமன்ற தலைவராக வேண்டும் என மனு அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து அதிமுக பிளவு படுகிறதா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. ஒருபக்கம், ‘அதிமுக பிளவுபடுகிறதா?’ என்கிற கேள்விக்கு ‘தவறான தகவல்’ என பழனிச்சாமி பதில்கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார்.

