'இளம் பெரியார்' என்று அழைப்பது அந்த பெரியவருக்கே செய்யும் அவமானம்.. உதயநிதி குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா

aadhav arjuna

Mahendran

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (18:01 IST)
ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில், திமுக அரசின் வாரிசு அரசியலை அக்கட்சியின் பேச்சாளர்கள் கடுமையாகச் சாடினர். குறிப்பாக, துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினை 'இளம் பெரியார்' என்று அழைப்பதற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
 
ஈரோடு மண்ணில் 70 ஆண்டுகள் உழைத்த தந்தை பெரியாரின் பெயரை, வாரிசு அரசியல் செய்பவர்களுக்கு சூட்டுவது அந்தப் பெரியவருக்கே செய்யும் அவமானம் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா  பேசினார். மேலும் "தமிழகத்திற்கு என்றுமே ஒரே ஒரு பெரியார் தான்; ஒரே ஒரு அம்பேத்கர் தான்" என்று அவர் பேசினார்.
 
தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள், நெசவாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் ஊழலால் சொல்லொணா துயரத்திற்கு ஆளாகியுள்ளதாக ஆதவ் அர்ஜுனா  குற்றம் சாட்டினார். அமைச்சர்கள் மக்கள் நலனை விடுத்து, டாஸ்மாக்கை நடத்துவதையே குறியாகக் கொண்டுள்ளனர் என்றும், இந்த நிர்வாகச் சீர்கேட்டை மாற்றும் ஒரே நம்பிக்கை 'தளபதி' விஜய் மட்டுமே என்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசமாக பேசினார்.
 
முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்களின் வருகை, 2026-ல் தவெக சென் ஜார்ஜ் கோட்டையைக் கைப்பற்றுவதை உறுதி செய்துள்ளதாக கூறிய ஆதவ் அர்ஜுனா, சூழ்ச்சிகளால் விஜய்யை மக்களிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது என்றும், திரண்டிருந்த பெண்களின் எழுச்சியும் இளைஞர்களின் நம்பிக்கையும் 2026-ல் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் பேசினார்.
 
Edited by Mahendran

