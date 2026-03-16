8 நாட்கள் டைம் இருந்தாலும் 4 நாட்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியாது: தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி

Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (11:21 IST)
Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (11:23 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நடைமுறைகள் குறித்து தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
மார்ச் 30-ஆம் தேதி வேட்புமனுத் தாக்கல் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கும் நிலையில், இடையில் வரும் தொடர் விடுமுறை நாட்களால் வேட்பாளர்களுக்கு சவாலான சூழல் உருவாகியுள்ளது.
மார்ச் 31 (தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு), ஏப்ரல் 3 (புனித வெள்ளி), ஏப்ரல் 4 (சனிக்கிழமை) மற்றும் ஏப்ரல் 5 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகிய நான்கு நாட்களும் பொது விடுமுறை என்பதால் அன்று மனுக்களை தாக்கல் செய்ய முடியாது.
இதனால், மொத்தமுள்ள எட்டு நாட்களில் வெறும் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் மனுத்தாக்கல் செய்ய முடியும். ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி மனுத்தாக்கல் செய்ய இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுருக்கமான கால அவகாசத்தை கருத்தில் கொண்டு, வேட்பாளர்கள் தங்களது ஆவணங்களை முன்கூட்டியே தயார் செய்து, நெரிசலை தவிர்க்கத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.