1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

பெரியகருப்பன்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (17:29 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (17:30 IST)
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாளை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், இத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் வெறும் 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். இந்த நுணுக்கமான தோல்வியை எதிர்த்து அவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
 
வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, திருப்பத்தூர் என்ற பெயருடைய மற்றொரு தொகுதிக்கு தவறுதலாக அனுப்பப்பட்ட தபால் வாக்குகள் குறித்து பெரியகருப்பன் தரப்பில் புகார் முன்வைக்கப்பட்டது. அந்த தபால் வாக்குகளை கணக்கில் கொள்ளாதது ஏன் என்றும், நியாயமான கோரிக்கையை தேர்தல் அதிகாரிகள் ஏன் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் அவரது மனுவில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்த விவகாரத்தை மிக தீவிரமாக அணுகிய நீதிபதிகள், இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.
 
ஜனநாயக ரீதியான தேர்தல் முறையில் ஒரு வாக்கு என்பது மிகவும் தீர்மானிக்கத்தக்கது என்பதால், இந்த தபால் வாக்கு விவகாரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம் என நீதிமன்றம் கருதுகிறது. இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு, இதன் அடுத்தகட்ட விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
நாளை தேர்தல் ஆணையம் அளிக்கும் பதிலை பொறுத்தே திருப்பத்தூர் தொகுதியின் இறுதி முடிவு குறித்த தெளிவு பிறக்கும் என்பதால், அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவுகிறது.
 
Edited by Siva

