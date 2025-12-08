முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அண்ணாமலை - ஓபிஎஸ் திடீர் சந்திப்பு.. பாஜகவில் சேருகிறாரா?

Advertiesment
ஓ. பன்னீர்செல்வம்

Siva

, திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (08:22 IST)
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்கள், முன்னாள் தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலையை சந்தித்துப் பேசி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 
 
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னாள் ஓ. பன்னீர்செல்வம் டெல்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்த நிலையில், அவர் பா.ஜ.க.வில் இணைவார் அல்லது தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்குள் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
 
இந்த நிலையில், 'அ.தி.மு.க. தொண்டர்கள் மீட்புக் குழு' என்ற அமைப்பை வைத்துள்ள ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்கள், கோவையில் நடந்த தனது அமைப்பின் செயலாளர் மோகன்ராஜ் என்பவரது இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டார்.
 
அதே திருமண விழாவிற்கு அண்ணாமலையும் வந்திருந்தார். இதனை அடுத்து இருவரும் சந்தித்து கொண்டதாகவும், சில நிமிடங்கள் பேசியதாகவும் தெரிகிறது.
 
இரு தரப்பிலும் அரசியல் பேசவில்லை என்று கூறப்பட்டாலும், கண்டிப்பாக அரசியல் பேசி இருப்பார்கள் என்றும், பா.ஜ.க.வில் ஓ.பி.எஸ். இணைவது குறித்து ஆலோசித்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

செல்போன் வாங்கி தராத அப்பா.. விரக்தியில் கிணற்றில் விழுந்து உயிர்நீத்த 20 வயது மகன்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos