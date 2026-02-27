முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் ஓபிஎஸ்!.. எந்த தொகுதி தெரியுமா?..

ops
BY: BALA
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (09:46 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (09:49 IST)
அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான மறைந்த ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கை பெற்றவர் ஓ. பன்னீர்செல்வம்.. அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது மூன்று முறை முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். 25 வருடங்களுக்கு மேல்  சட்டமன்ற வேட்பாளராக வெற்றி பெற்றவர்.

ஆனால் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் இவரின் அரசியலில் நிலைத்தன்மை இல்லாமல் போனது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இவருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டு, பின் இருவரும் இணைந்து, அதன்பின் பன்னீர்செல்வத்தை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்..

அதிமுகவில் மீண்டும் சேர ஓபிஎஸ் எடுத்த முயற்சிகள் பலிக்கவில்லை. எனவே கடந்த இரண்டு தேர்தல்களிலும் சுயேட்சையாக  போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஓபிஎஸ். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நெருங்கும் நிலையில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி இடம் பெற்றிருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எப்படியாவது இணைந்து விட வேண்டுமென பல முயற்சிகளை எடுத்தார் பன்னீர்செல்வம். ஆனால் அது நடக்கவில்லை..

இந்நிலையில்தான், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக தன்னை திமுகவில் இணைத்துக்கொண்டார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். தற்போது அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினை சாதனை அவர் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அவரோடு அவரின் மகன் ரவீந்திரன் எம்.பி மற்றும் அதிமுக எம்எல்ஏ ஐயப்பன் ஆகிய இரண்டு பேரும் திமுகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

விரைவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் ஐயப்பன் இருவருமே தங்களின் எம்எல்ஏ பதவிகளை ராஜினாமா செய்யவிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம், வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் திருவாடனை அல்லது போடி மெட்டு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது..

