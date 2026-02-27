முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தளபதி சீட் கொடுத்தால் திமுகவில் போட்டியிடுவேன்!.. ஓபிஎஸ் பேட்டி...

Advertiesment
ops
BY: BALA
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (11:04 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (11:09 IST)
google-news
1973-ல் தன்னை அதிமுகவில் இணைத்து கொண்டவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அதாவது 53 வருடங்களாக அதிமுகவில் இருந்தவர் தற்போது தன்னை திமுகவில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார். அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்படுகிறது. சில வருடங்களுக்கு முன்பு பன்னீரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் பழனிச்சாமி.

அதன்பின், அதிமுகவில் இணைவதற்கு ஓபிஎஸ் பல முயற்சிகளை எடுத்தும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் அது பலனளிக்காமல் போனது. அந்த கோபத்தில்தான் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஓபிஎஸ். இன்று காலை சென்னை அறிவாலயத்திற்கு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து தன்னை திமுகவில் இணைத்து கொண்டார்.

அதோடு, தனது மகன் மற்றும் ஆதரவாளர்கள்  சிலருக்கு தென் மாவட்டங்களில் திமுக சார்பாக போட்டியிட ஓபிஎஸ் வாய்ப்பு கேட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. அதேபோல் திருவாடனை அல்லது போடி மெட்டு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஓபிஎஸ் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது..

திமுகவில் இணைந்தபின் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது ‘தளபதி தமிழகத்தை சரியான வகையில் வழிநடத்தி செல்கிறார். 5 வருடங்கள் சிறப்பாக ஆட்சி செய்திருக்கிறார். எனவே அண்ணா ஆரம்பித்த தாய்க் கழகமான திமுகவில் மகிழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறேன். திராவிட இயக்கத்தை சித்தாந்தத்தை கட்டி காப்பதில் முன்னணி தலைவராக ஸ்டாலின் திகழ்கிறார். இனிமேல் அரசியலில் தளபதி எடுக்கிற முடிவுக்கு நான் முழுமையாக கட்டுப்படுவேன்’ என்றும் கூறினார்..

மேலும், நான் திமுகவில் இணைந்ததன் பின்னணியில் எந்த அழுத்தமும். கட்டாயமும் இல்லை. இது முழுக்க முழுக்க எனது சுய விருப்பம்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவை தவறான பாதைக்கு கொண்டு செல்கிறார்.. இனிமேல் எப்போதுமே தமிழகத்தில் அதிமுக வெற்றி பெற முடியாத நிலைக்கு அதிமுகவை கொண்டு சென்று விட்டார்... அவர் சர்வாதிகாரி போல நடந்து கொள்கிறார்.. எனவேதான் திமுகவில் இணைந்திருக்கிறேன்’ என்று கூறினார்.

அப்போது ‘தேர்தலில் நீங்கள் போட்டியிடுவீர்களா?’ என ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்ன ஓபிஎஸ் ‘தளபதி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன்’ என கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல்வர் ஸ்டாலின் 73வது பிறந்தநாள்.. கட்டாயம் இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் வேண்டுகோள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos