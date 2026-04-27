ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் இல்லை.. மூன்று விஜய் இருந்திருக்காங்க.. தேர்தலுக்கு பிந்தைய ஆய்வில் ஆச்சரியம்..!

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (17:30 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (17:20 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், கள ஆய்வுகள் சில அதிரடியான தகவல்களை வெளியிட்டு வருகின்றன. முன்னதாக "ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய் ஆதரவாளர் இருப்பார்" என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஆய்வின்படி, ஒரு வீட்டில் குறைந்தது மூன்று விஜய் ஆதரவாளர்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இது பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளின் கணக்குகளை முற்றிலும் தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது.
குறிப்பாக, 18 முதல் 30 வயதுடைய இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் வாக்குகள் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பக்கம் சாய்ந்திருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். "யார் வந்தாலும் என்ன மாறப்போகிறது?" என்று அரசியலில் விரக்தியில் இருந்த நடுநிலை வாக்காளர்களை, விஜய்யின் நேர்மையான அணுகுமுறையும் 'டீசண்ட் அரசியலும்' வாக்குச்சாவடிக்கு ஈர்த்துள்ளது.
பண பலமோ, அதிகார பலமோ இல்லாமல் ஒரு புதிய கட்சிக்கு இவ்வளவு பெரிய மக்கள் ஆதரவு திரண்டிருப்பது இந்திய அரசியலிலேயே ஒரு புதுமையான நிகழ்வாகும். இந்த 'மௌன புரட்சி' மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிசயத்தை நிகழ்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
"ஆட்சியைப் பிடிப்பாரா?" என்ற விவாதங்கள் மறைந்து, "எதிர்க்கட்சி என்று ஒன்று மிஞ்சுமா?" என்ற கேள்வியே இப்போது மேலோங்கியுள்ளது. தமிழக மக்கள் மாற்றத்திற்கான தீர்ப்பை ஏற்கனவே எழுதிவிட்டனர் என்பதையே இந்த ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.