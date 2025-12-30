முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழ்நாடே வேண்டாம்!. ஊருக்கு போறேன்!.. சிறுவர்கள் தாக்கிய வடமாநில வாலிபர் கதறல்!...

train

BALA

செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (13:11 IST)
சென்னையில் இருந்து திருத்தணி செல்லும் புறநகர் ரயிலில் வடமாநில வாலிபர் சுராஜை நான்கு சிறுவர்கள் கத்தியால் வெட்டி வீடியோ எடுத்த சம்பவம் தமிழகத்தை உலுக்கியிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா பழக்கம் அதிகரித்து வருவதுதான் இதற்கு முக்கிய காரணம் என பலரும் திமுக அரசை குற்றம் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இதன் பின்னணி என்னவெனில், மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த சிராஜை அந்த சிறுவர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி அந்த சிறுவர்கள் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு சிராஜ் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ரயிலிலில் இருந்து அவரை கீழே இறக்கி ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்திற்கு இழுத்துச் சென்று அங்கே அவரை முகம், தலை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் வெட்டி அதையும் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளனர்.
 

தற்போது அந்த வாலிபர் சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரால் பேசக் கூட முடியவில்லை. அந்த சிறுவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை வேண்டுமென சமூகவலைத்தளங்க்களில் பலரும் தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதோடு கஞ்சா பழக்கத்தை தமிழக அரசு கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டதாக பலரும் புகார் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் பலத்த காயத்துடன் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிராஜ் ‘நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க விரும்பவில்லை.. சொந்த ஊருக்கே சென்று அங்கே சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்கிறேன். என்னை டிஸ்சார்ஜ் செய்யுங்கள்’ என மருத்துவர்களிடம் எழுத்துப்பூர்வமாக கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

