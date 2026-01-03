கனமழையால் மேட்டுப்பாளையம் - உதகை இடையேயான மலை ரயில் ரத்து.. குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க தடை..!

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மேட்டுப்பாளையம் - உதகை இடையேயான மலை ரயில் பாதையில் பல்வேறு இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. தண்டவாளத்தில் பெரும் பாறைகளும் மண்ணும் விழுந்துள்ளதால், பாதுகாப்பு கருதி இன்று 2வது நாளாக மலை ரயில் போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது ரயில்வே ஊழியர்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் மண் மற்றும் பாறைகளை அகற்றும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மறுபுறம், தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி மெயின் அருவியில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்தது. தற்போது மழையின் தாக்கம் குறைந்து, அருவியில் நீர்வரத்து சீரானதை தொடர்ந்து, குற்றாலம் மெயின் அருவியில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பால் சபரிமலை ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். எனினும், மலைப்பகுதிகளில் வானிலை மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும், மலை ரயில் பாதை சீரமைக்கப்பட்டவுடன் மீண்டும் போக்குவரத்து தொடங்கும் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
குற்றாலத்தில் மற்ற அருவிகளிலும் நீர்வரத்தைப் பொறுத்து அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.