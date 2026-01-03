முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கனமழையால் மேட்டுப்பாளையம் - உதகை இடையேயான மலை ரயில் ரத்து.. குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க தடை..!

Advertiesment
Ooty Train

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (09:59 IST)
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மேட்டுப்பாளையம் - உதகை இடையேயான மலை ரயில் பாதையில் பல்வேறு இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. தண்டவாளத்தில் பெரும் பாறைகளும் மண்ணும் விழுந்துள்ளதால், பாதுகாப்பு கருதி இன்று 2வது நாளாக மலை ரயில் போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
தற்போது ரயில்வே ஊழியர்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் மண் மற்றும் பாறைகளை அகற்றும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 
 
மறுபுறம், தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி மெயின் அருவியில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்திருந்தது. தற்போது மழையின் தாக்கம் குறைந்து, அருவியில் நீர்வரத்து சீரானதை தொடர்ந்து, குற்றாலம் மெயின் அருவியில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அறிவிப்பால் சபரிமலை ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். எனினும், மலைப்பகுதிகளில் வானிலை மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும், மலை ரயில் பாதை சீரமைக்கப்பட்டவுடன் மீண்டும் போக்குவரத்து தொடங்கும் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
குற்றாலத்தில் மற்ற அருவிகளிலும் நீர்வரத்தைப் பொறுத்து அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று மீண்டும் குறைவு.. இன்னும் குறையுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos