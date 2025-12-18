முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் எப்போது? முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த உதயநிதி..!

புத்தாண்டு மடிக்கணினி அறிவிப்பு

Mahendran

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (16:25 IST)
தமிழகத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து கல்லூரி திரும்பியவுடன் இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் தரம் குறித்து விமர்சனம் செய்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் அவர் ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
இந்த முறை வழங்கப்படும் மடிக்கணினிகள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடியவை. குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டிற்கு உகந்த வகையில் Windows 11 மென்பொருள், அதிவேக பிராசசர் மற்றும் நீண்ட நேர பேட்டரி வசதி ஆகியவற்றை இவை கொண்டுள்ளன. 
 
மேலும், அமெரிக்காவின் Perplexity AI நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து, மாணவர்களுக்கு 6 மாத கால 'ப்ரோ' வசதி இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது. எவ்வித இடைத்தரகர்களும் இன்றி டெல், ஏசர், ஹெச்பி ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து இவை நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் சுமார் 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 2019-ல் அதிமுக ஆட்சியில் இத்திட்டம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய உதயநிதி, திராவிட மாடல் அரசு மாணவர்களின் கல்விக்கனவை நனவாக்கும் என்று உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
 
