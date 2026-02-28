முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கிராம கோயில் பூசாரிகளுக்கு ரூ. லட்சம்.. 11 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முக ஸ்டாலின்..

mk stalin
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (11:54 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (11:56 IST)
சென்னை மயிலாப்பூரில் நடைபெற்ற கிராம பூசாரிகள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பூசாரிகளின் நலனை மேம்படுத்தும் வகையில் 11 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இந்த அறிவிப்புகள் கிராமப்புற ஆன்மீகப் பணியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு பெரும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
 
முக்கிய அறிவிப்புகளின்படி, பொங்கல் திருநாள் அன்று அனைத்து பூசாரிகளுக்கும் இனி புத்தாடை வழங்கப்படும். பூசாரி உயிரிழந்தால் அவரது வாரிசுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவி ரூ.50,000-லிருந்து ரூ.1 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், பூசாரிகளுக்கான ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு ரூ.75,000-லிருந்து ரூ.1,25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இயற்கை எய்திய பூசாரிகளின் ஈமச்சடங்கிற்கான நிதியுதவியாக ரூ.10,000 வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கிராம கோயில் பூசாரிகளின் நீண்டகால கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்தத் திட்டங்கள், ஆன்மீக பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
 
