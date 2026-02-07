முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனி பர்வதமலைக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற முடியாது: புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு..!

Advertiesment
Tamil

Siva

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (12:08 IST)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புகழ் பெற்ற பர்வதமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது. 
 
மலையேறும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், இயற்கை வளத்தையும் பக்தர்களின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
 
புதிய விதிகளின்படி, பக்தர்கள் காலை 5 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை மட்டுமே மலையேற அனுமதிக்கப்படுவார்கள். கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, ஒரு மணி நேரத்திற்கு அதிகபட்சமாக 100 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். 
 
வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, 18 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தினசரி மலையேறுவோரின் எண்ணிக்கையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த 200 பேருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். பிற மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 800 பேர் இணைய வழியாக விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த கட்டுப்பாடுகள் பக்தர்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்யும் என மாவட்ட நிர்வாகம் நம்புகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூ

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos