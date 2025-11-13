முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

Advertiesment
வங்கக்கடல்

Siva

, வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (20:16 IST)
வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழகத்தில் 23 செ.மீ. மழை பொழிவுடன்  சிறப்பாகத் தொடங்கியது. இருப்பினும், நவம்பர் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களில், சராசரி 18 செ.மீ. என்ற அளவில் இருந்து வெறும் 1.5 செ.மீ. மழை மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.
 
இந்த மழைப்பற்றாக்குறையை ஈடுகட்டும் வகையில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் வரும் நவம்பர் 21-ஆம் தேதி ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது.
 
இந்த தாழ்வுப்பகுதி அடுத்த நாளே காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வானிலை மாற்றம் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் பரவலாக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முயல்வேட்டையில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவர்கள் பரிதாப பலி.. திருவண்ணாமலையில் சோகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos