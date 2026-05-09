வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி: தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்பு!

வானிலை அறிக்கை
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:19 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:21 IST)
இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியானது, அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வலுவடைந்து புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக உருவாகக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு மக்களுக்குக் குளிர்ச்சியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று 17 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென் தமிழகம் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும், ஒருசில இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும்.
 
வங்கக்கடலில் உருவாகும் இந்தத் தாழ்வுப்பகுதி மேற்கு நோக்கி நகரக்கூடும் என்பதால், கடலோர மாவட்டங்களில் மேகமூட்டமான சூழலும், அவ்வப்போது சாரல் மழையும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மழைப்பொழிவு கோடை வெப்பத்தைத் தணித்து பூமியைக் குளிர்விக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்குள் சில குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்யத் தொடங்கும் என்றும் வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.
 
வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

