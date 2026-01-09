முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாளை முதல் 2 நாட்களுக்கு எங்கெல்லாம் மழை: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்.!

Advertiesment
தமிழக மழை நிலவரம்

Siva

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (18:15 IST)
வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், இலங்கையின் கிழக்கு கடற்கரை வழியாக நகர்ந்து யாழ்ப்பாணத்தை அடையும் போது வலுவிழக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் டெல்டா மாவட்டங்கள் முதல்  காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் மிகச்சிறப்பான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் பயிர்ப் பாதுகாப்பில் கூடுதல் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
 
திங்கட்கிழமை முதல் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் வலுவிழந்து ஈரப்பதம் உள்ளே தள்ளப்படுவதால், தமிழகத்தின் உட்புற மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களிலும் மழை நீடிக்கும். இந்த இதமான மழையை மக்கள் பாதுகாப்பாக அனுபவிக்கலாம்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உங்க கனவ சொல்லுங்க, அதை திட்டமாக திராவிட மாடல் ஆட்சி மாற்றும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos