webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்க இருக்கிற நேரத்தில் உருவாகும் புயல்.. எங்கெங்கு கனமழை பெய்யும்?

அரபிக்கடல்
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (11:37 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (11:38 IST)
தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் மே மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் கோடை மழையின் தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
பொதுவாக, மே மாதத்தில் அரபிக்கடலில் உருவாகும் இத்தகைய அமைப்புகள் கேரளா மற்றும் தமிழகத்தின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் அதிக மழையைத் தரக்கூடியவை.
 
இந்த வரவிருக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, காற்றழுத்தத்தாழ்வு மண்டலமாகவோ அல்லது புயலாகவோ வலுப்பெறுமா என்பது வரும் நாட்களில் தெரியவரும். இதற்கிடையில், தெற்கு உள் கர்நாடகம் முதல் மன்னார் வளைகுடா வரை தமிழக வழியாக சுமார் 0.9 கி.மீ உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை தற்போது நிலவுகிறது.
 
இதன் தாக்கத்தால் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கோடை வெப்பத்தின் தாக்கத்திலிருந்து இந்த மழை ஓரளவிற்கு நிம்மதியை தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மீனவர்கள் மற்றும் கடற்கரை ஓரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகளை கவனிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

