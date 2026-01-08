திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!

திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஸ்ரீவாணி அறக்கட்டளை மூலம் வழங்கப்படும் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெறுவதில் நாளை முதல் புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வருகிறது. இதுவரை திருமலையில் உள்ள கோகுலம் விடுதி அருகே வழங்கப்பட்டு வந்த 800 ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள், இனி முழுமையாக ஆன்லைன் முறைக்கு மாற்றப்படுகின்றன.
பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் நின்று சிரமப்படுவதை தவிர்க்கவே திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. சோதனை முயற்சியாக ஒரு மாத காலம் இந்த திட்டம் அமலில் இருக்கும். இருப்பினும், திருப்பதி விமான நிலைய கவுன்ட்டரில் மட்டும் வழக்கம்போல 200 நேரடி டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும்.
ஆன்லைன் முன்பதிவு தினமும் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை 'முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை' என்ற அடிப்படையில் நடைபெறும். முன்பதிவு செய்தவர்கள் அன்றைய தினம் மாலை 4 மணி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.