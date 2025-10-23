முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தலை தீபாவளிக்கு மாமனார் வீட்டிற்கு வந்த புது மணப்பெண் தற்கொலை.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
தலை தீபாவளி

Mahendran

, வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (14:24 IST)
சிவகங்கை அருகே தலை தீபாவளிக்காக மாமனார் வீட்டிற்கு வந்திருந்த 21 வயதான புதுமணப்பெண் ரூபிகா, தீபாவளி தினத்தில் கணவர் வேலைக்கு சென்றதால் ஏற்பட்ட சண்டையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த பாண்டி என்பவருக்கும் ரூபிகாவுக்கும் கடந்த ஜூலையில் திருமணம் நடந்தது. தலை தீபாவளிக்காக சென்ற நிலையில், கணவர் பாண்டி வேலைக்கு செல்ல போவதாகக் கூறியுள்ளார். "மேலும் இரண்டு நாட்கள் இங்கேயே தங்கலாம்" என்று ரூபிகா கூறியதை பாண்டி ஏற்காததால், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
 
பாண்டி வேலைக்கு சென்ற கோபத்தில், ரூபிகா வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சேலையால் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். திருமணமான மூன்று மாதங்களுக்குள் இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதால், இதுகுறித்து கோட்டாட்சியர் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

துபாயில் படித்த 18 வயது இந்திய மாணவர் திடீர் மரணம்.. இந்த சின்ன வயதில் மாரடைப்பா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos